Pasaulslaveni britu mūziķi bažīgi par breksita vienošanās ietekmi uz Eiropas tūrēm

Tas, ka valdība nav spējusi nodrošināt mūziķiem bezvīzu ceļošanu, "daudzus māksliniekus pārgrūdīs pāri aizas malai", teikts laikrakstā "The Times" publicētajā vēstulē, ko parakstījušas daudzas mūzikas zvaigznes, arī Eltons Džons, grupas "The Who" mūziķis Rodžers Daltrijs, diriģents Saimons Ratls.