Zināms, kas vadīs jauno Vakcinācijas projekta biroju

Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas koordinatore būs Ieva Stūre, kura līdz šim vadīja vienu no Latvijas lielākajām sabiedrisko attiecību aģentūrām "Komunikācijas aģentūra/Edelman Affiliate". Stūre ir Latvijas Komunikācijas asociācijas padomes priekšsēdētāja, vadījusi saziņu ar cilvēkiem eiro ieviešanas projektā Latvijā.

Vakcinācijas projekta biroja informācijas tehnoloģiju (IT) koordinators būs Māris Dreimanis, kurš vadījis augstākā līmeņa informācijas komunikācijas tehnoloģiju projektus gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos.

Piemēram, viņš no piegādātāja puses uzraudzījis Valsts ieņēmuma dienesta Nodokļu informācijas pakalpojuma modernizācijas projektu, vadījis viena no pasaules lielākiem tirgus izpētes uzņēmumiem "GfK SE" (Vācija) globālo IT harmonizācijas programmu, vadījis programmatūras izstrādi starptautiskiem klientiem, piemēram, "Standard & Poor’s", "Universal Music Group", kā arī Saeimai, Labklājības ministrijai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un "Latvenergo".