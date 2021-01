Apzinātas avārijas un viegla nauda. Kā pašā Rīgas centrā jau gadiem ilgi uzdarbojas krāpnieki

"Tie, kuri brauc no Brīvības ielas var taisīt tikai kreiso pagriezienu. Jāsaka tā, ka principā no kreisās malējās un vidējas joslas var tēmēt jebkurā no trijām joslām, kuras atrodas Raiņa bulvārī," skaidroja satiksmes drošības speciālists Oskars Irbītis.