Bez mākslinieka Vilipsona arī citi pircēji, iespējams, varētu zaudēt dzīvokļus

Tā kā nav neviena cietušā, kam dzīvokli atdot, policija rosina tiesai to kā noziedzīgi iegūtu mantu konfiscēt par labu Latvijas valstij, tajā pašā laikā atzīstot, ka iespējamos krāpniekus tik drīz pie atbildības nesauks.

Vairāk informācijas sieviete ieguva intensīvi rakstot sūdzības dažādām valsts iestādēm. No prokuratūras, piemēram, atnāca atbilde, kurā tika atzīts, ka izmeklēšana pirmajos gados tikusi novilcināta.

"Savā dzimšanas dienā saņēmu ziņu, ka arests tiek pagarināts. Es mēģinu to pārsūdzēt, it īpaši izmantojot atsauci uz to, ka prokurore 2019.gadā jau paziņoja, ka bija novilcināšana krimināllietā," stāstīja Avotu ielas dzīvokļa īpašniece.