Lobotomija ir metode, ko 20. gadsimtā izmantoja smagu psihisku traucējumu ārstēšanā un kuras vēsture ir sarežģītāka par pašu procedūru. Par to, kāda bija viena no bēdīgi slavenākajām pagājušā gadsimta ķirurģiskajām procedūrām, raksta raidsabiedrība BBC.

Laika posmā no 1940. gadu sākuma līdz 1970. gadu beigām Lielbritānijā tika veiktas vairāk nekā 20 000 lobotomijas. Procedūra parasti veica pacientiem ar šizofrēniju, smagu depresiju vai obsesīvi kompulsīviem traucējumiem (OKT), bet dažos gadījumos arī cilvēkiem ar mācīšanās grūtībām vai agresijas kontrolēšanas problēmām.

Jautājums par lobotomiju tika aktualizēts pēc dažu rakstnieku un režisoru mākslasdarbiem, kuros procedūra atspoguļota, piemēram, "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" (One Flew Over the Cuckoo’s Nest).