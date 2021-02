No bojāgājušajiem divas bija sievietes. Dežurējošais neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts ziņoja, ka 13 cilvēki bija smagi ievainoti, no kuriem trīs smagā stāvoklī tika nogādāti Sepo klīnikā, kas pastāvēja no 1977. līdz 1994. gadam.