Lai aizlāpītu budžeta caurumu, Rēzeknes dome ņem "ātro kredītu"

Pavisam Rēzeknes budžeta izdevumi šogad ieplānoti gandrīz 52 miljoni eiro (51,8), bet ieņēmumi – nepilni 42,7 miljoni. Turklāt no pamatbudžeta ieņēmumiem gandrīz piekto daļu jeb 7.8 miljonus eiro veido līdzekļi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Caur to nauda no bagātākām pašvaldībām tiek pārdalīta uz ne tik turīgām.