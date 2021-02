Gulbim kāpums jaunākajā ATP rangā

Nelielas izmaiņas pēc Austrālijas atklātā čempionāta noslēguma notikušās arī vadošajā desmitniekā, kur vietām apmainījušies Daniils Medevedevs no Krievijas un Dominiks Tīms no Austrijas. Līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko spānis Rafaels Nadals, bet "Australian Open" finālists Medvedevs pakāpies uz trešo vietu, kamēr Tīms noslīdējis uz ceturto.

Piekto pozīciju ieņem šveicietis Rodžers Federers, viņam seko Stefans Cicips no Grieķijas, vācietis Aleksandrs Zverevs, Andrejs Rubļovs no Krievijas, kā arī argentīnietis Djego Švarcmans un Mateo Beretīni no Itālijas, kurš noslēdz vadošo desmitnieku.