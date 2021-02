No nākamās nedēļas iekštelpās varēs organizēt bēru ceremonijas

Ekonomikas ministrija (EM) piedāvāja grozījumus normatīvajos aktos, kas atļauj pastiprinātos drošības apstākļos no 1.marta organizēt bēru ceremonijas iekštelpās.

Šobrīd un vēl līdz martam bēru ceremonijas atļauts organizēt tikai ārtelpās, pulcējoties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.

Ministru kabinets lēma, ka no 1.marta tiek atļauta bēru ceremonijas organizēšana arī iekštelpās, kur var piedalīties ierobežots cilvēku skaits un jānodrošina visu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošana Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Līdz ar to bēru ceremonijās arī iekštelpās no 1.marta būs atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām. Starp desmit klātesošajiem netiek skaitītas personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.