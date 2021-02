Tiesībsargs komentē situāciju Rīgas bērnudārzā, kurā tika atteikts pieņemt darbā vīrieti

Tiesībsarga birojā skaidroja, ka Darba likumā darba devējiem ir noteikts aizliegums, dibinot darba tiesiskās attiecības un darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā, pieļaut atšķirīgu attieksmi atkarībā no darbinieka dzimuma. Darba attiecībās atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi.

Kopumā Tiesībsarga birojs iesniegumus par diskrimināciju dzimuma dēļ tiesībsargs saņem reti. Taču iedzīvotāju nevēršanās kompetentajās institūcijās nevar tikt interpretēta kā problemātikas, kas saistīta ar diskrimināciju dzimuma dēļ, neesamību. Kā pierāda tiesībsarga pērnā gadā veiktā pētījuma "Diskriminācijas izplatība nodarbinātības vidē Latvijā" dati, pastāv vairāki iemesli, kuru dēļ iedzīvotāji, saskaroties ar diskriminējošu darba devēja attieksmi nemeklē palīdzību, to starpā nepatīk konfliktsituācijas, bailes no iespējamām sankcijām no darba devēja vai kolēģu puses.