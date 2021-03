Krievijas miljardieris Rīgā plāno veidot muzeju

Zemesgrāmatas informācija liecina, ka Avena dibinātā labdarības organizācija "Aven Foundation" šā gada janvārī īpašumu par 3,65 miljoniem eiro iegādājusies no SIA "Celcius Properties".

Mūra īres nams Krišjāņa Valdemāra ielā 19 celts 1873.gadā, tā arhitekts bija Heinrihs Kārlis Šēls. Patlaban saskaņā ar "Firmas.lv" informāciju ēkā reģistrēti 14 uzņēmumi, tostarp AS "Expobank", SIA "Sabre Invest", AS "Group Four", SIA "Kappa Capital" un citi.