Rīgā novērotas "pagrīdes" autovadīšanas nodarbības. Instruktori apgalvo, ka brauc ar radiniekiem

"90 procentu braukšanas instruktoru ir apzinīgi, nestrādā pagrīdē un gaida, kad ļaus strādāt. Žēl ir to kursantu, kuri bija divu soļu attālumā no CSDD eksāmena. Sanāk, ka tagad viņiem jāuzsāk viss no sākuma, jo pagājuši trīs mēneši, kuru laikā iemaņas var aizmirsties. Lieki būs jātērē nauda, laiks," sacīja Braukšanas instruktoru biedrības valdes loceklis Andris Ķerpe.