Partijas "Par cilvēcīgu Latviju" naudas izlietojuma skandālu izmanto, lai pārdalītu amatus koalīcijā

Tagad Valsts policija izmeklē, vai partija nav maksājusi par vēl nesniegtiem pakalpojumiem vienam no partijas biedriem. LTV raidījumam "De Facto" zināms, ka viena no iepriekšējām partijas valdēm gada sākumā tiesībsargājošām iestādēm uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu pārbaudīt, vai bijušais partijas valdes loceklis Atis Zakatistovs un Saeimas deputāta Ērika Pucena (PCL) palīgs Salvis Petriks (PCL) ar fiktīvu līgumu nav izkrāpuši un piesavinājušies naudu no partijas.