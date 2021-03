Tiesībsargs: Pret Covid-19 nevakcinētie karavīri nevarēs piedalīties militārajās mācībās, komandējumos, dienesta sanāksmēs

Tāpat NBS likums noteic, ka NBS ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa un to mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas. NBS īsteno vienu no valsts funkcijām - valsts aizsardzību, kas ir būtiska valsts suverēnās varas joma, jo no minētās funkcijas efektīvas īstenošanas ir atkarīga valsts drošība. Valsts aizsardzības funkcijas efektīva realizācija ir atkarīga no militārā dienesta izpildes kvalitātes, savukārt šāda kvalitāte primāri ir atkarīgā no NBS personālsastāva spējas pildīt tam uzticētos uzdevumus. NBS personālsastāva spēja veikt uzdevumus ir pirmām kārtām saistīta ar veselības aspektu.