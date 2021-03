Krisa Dženere pirmo reizi komentē meitas Kimas Kardašjanas un viņas vīra Kanjes Vesta šķiršanos

Uz jautājumu, vai skatītāji redzēs Kardašjanas un Vesta lēmumu šķirties realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" pēdējā sezonā, sešu bērnu māte atbildēja: "Varētu tā būt. Es nezinu, ko viņi izlēma sezonas pēdējā sērijā, jo mēs vēl neesam redzējuši pirmo sēriju. Es esmu pārliecināta, ka vēl tiek veiktas pēdējās izmaiņas, tomēr man šķiet, ka tas viņiem ir privāts laiks."