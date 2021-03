"Nekā personīga": Ozolniekos 300 000 eiro vērtā ceļa pārbūves iepirkumā uzvar mēra ģimenes uzņēmums

Pagājušā gada novembrī izsludinātajā konkursā par 1,2 kilometrus garā ceļa posma asfaltēšanu pieteicās seši pretendenti. Četriem cenas bija no 285 000 līdz 300 000 eiro.

Zemākas cenas piedāvāja divas firmas. Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate" no Jelgavas bija gatava ceļu asfaltēt par 243 994 eiro plus PVN. Taču uzvarēja vietējā kompānija "Dreamway", kas piedāvāja to izdarīt par 243 926 eiro, kas ir tikai par 68 eiro lētāk.