Kariņš: Reizē ar mediķu atalgojuma sakārtošanu jāuzlabo arī medicīnas sistēma kopumā

Tāpat valdības vadītājs akcentēja, ka šī reforma tiešā veidā skar slimnīcu ārstus, līdz ar to atvērts paliek jautājums par ambulatoro aprūpi, kas ir "preventīvā medicīna ", kas varētu novērst slimības agrīnā stadijā, lai cilvēkam nebūtu jādodas uz slimnīcu.

Un vēl skaidrība būtu jāievieš tajā, kā pareizi motivēt jauno ataudzi, proti, skaidrība būtu jāievieš jautājumā par rezidentiem, kuri reizēm paši par to maksā. Premjera ieskatā, virziens ir pareizs, bet ir daži jautājumi kas jāsakārto vai jāprecizē pirms ziņojuma skatīšanas Ministru kabinetā.

Vaicāts, vai vienošanos par mediķu atalgojuma modeli varētu panākt, vēl pirms tiek sākts izskatīt 2022.gada valsts budžeta projektu, Kariņš pauda, ka šajā lietā ir svarīgi atdalīt divas saistītas lietas - to, kā sakārtot sistēmu, un to, kā attiecīgās izmaiņas finansēt. Premjers norādīja, ka koalīcijai, valdībai un Saeimai ir svarīgi vienoties, kādā veidā tiks sakārtota mediķu atalgojuma sistēma, reizē tāpat būs jāvienojas arī par citām vajadzībām, kuru valstij ir ļoti daudz. Mediķu atalgojuma sistēmas sakārtošana ir viena no ļoti svarīgām lietām, piebilda valdības vadītājs.