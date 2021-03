"Viņa pastiepa kāju un nolēca!" Ziepniekkalnā sieviete izlec pa devītā stāva logu un iet bojā

Šausminošais stāsts par šī rīta notikumiem pie Ozolciema ielas 52.nama kāpņutelpas tagad Ziepniekkalnā klīst no mutes mutē, taču raidījumam "Degpunktā" izdevās sastapt dažus, kas par lēcienu no augstuma zina pastāstīt no pirmavota.