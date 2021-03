"de facto": Jaunās koronavīrusa mutācijas liek pārskatīt drošības pasākumus. Vai vakcīnas būs jāpārveido?

Tādējādi ar šo variantu saslima četri cilvēki un, lai sadzītu pēdas, no kuries tas ienāca mājsaimniecībā, epidemiologi padziļināti analizē gan situāciju darbavietā, gan citās vietās kurās ir kaut mazākā teorētiskā iespēja par saistību.

Eiropas Savienības Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu 25.martā norādīja: "Mēs nenovēršam savu uzmanību no vīrusa variantiem. Tās ir mutācijas, pret kurām šā brīža apstiprinātās vakcīnas vienu dienu var nebūt pietiekami efektīvas. Mēs jau šobrīd to esam ņēmuši vērā vairākos no mūsu līgumiem. Un šodien, kā tūlītēju rīcību, HERA inkubatorā, mēs paātrināsim jauno pielāgoto vakcīnu apstiprināšanu."