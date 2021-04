Siliņam deviņi punkti "Astana" zaudējumā Vienotās līgas spēlē

"Lokomotiv Kubaņ" mājās uzvarēja Ojāra Siliņa pārstāvēto "Astana" no Kazahstānas ar 90:84 (19:22, 17:20, 29:16, 25:26).

Siliņš nospēlēja 26 minūtes un deviņas sekundes, kuru laikā precīzs bija viens no pieciem divpunktu un divi no sešiem trīspunktu metieniem, kā arī viens no diviem soda metieniem. Basketbolists izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, reizi bloķēja metienu, nopelnīja vienu personisko piezīmi, izprovocēja vienu pārkāpumu pretiniekam un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu četri.