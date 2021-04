Raidījums: Latvijā mācības klātienē nav notikušas ievērojami ilgāk kā vidēji Eiropā

"Sākumā bērns nepieslēdzas tām stundām, liekas, varbūt tas nav tik svarīgi, nu varbūt kaut kā. Bet redz jau, ka tie NV [nav vērtējuma] nāk, un viens pēc otra. Tas rada arvien nomāktāku garastāvokli, tas rada nevēlēšanos kontaktēties ar pārējiem, tas rada tādu mazvērtības izjūtu, saprot, ka ir izkritis no aprites.

Viens no uzsvariem risinājumu meklēšanā tiek likts arī uz vecākiem - viņu izglītošanu, semināriem un diskusijām par aktuālo, lai problēmas laikus pamanītu un spētu arī atbilstoši rīkoties.

"Citreiz viņi neatklāj savas sajūtas vecākiem, jo negribas viņam vecākus kaut kā sāpināt vai apbēdināt par to, ka viņam arī neiet labi - vecākiem grūti, man ir grūti, viens pats mēģina tikt galā ar situāciju, bet pēc tam saprot, ka nesanāk.

Un tad, ja bērns atrod to ceļu, kā viņš var iziet no grūtībām, no šīs situācijas, tas ir veiksmes stāsts," saka Rīgas 18.vidusskolas psiholoģe, ģimenes terapeite Olga Vinogradova.