Baidens atsakās no solījuma ātri palielināt uzņemamo bēgļu skaitu

Baltā nama administrācija atzīmēja, ka Baidens ir atļāvis uzņemt bēgļus no Trampa bloķētiem reģioniem un lidojumi no turienes tiks uzsākti tuvākajās dienās. Baltais nams paziņoja, ka Baidens "līdz 15.maijam noteiks galīgu, palielinātu bēgļu skaita limitu atlikušajam finanšu gadam", bet piebilda, ka "viņa sākotnējais mērķis 62 500 šķiet mazticams".

Pašreizējais gada limits ļauj uzņemt līdz 7000 bēgļu no Āfrikas, 1000 - no Austrumāzijas, 1500 - no Eiropas un Vidusāzijas, 3000 - no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, un 1500 - no Tuvajiem Austrumiem un Dienvidāzijas. Ir arī paredzēta 1000 bēgļu vietu rezerve.