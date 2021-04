Vāc parakstus par tetovēšanas salonu atvēršanu

"Higiēnas prasību kursi, telpu dezinfekcijas plāns, klientu veselības anketa, cimdi, priekšauts, maska, ādas dezinfekcijas līdzeklis, instrumentu un virsmu dezinfekcijas plāns, vienreizlietojamie kušetes ruļļi, skuvekļi, adatas ir tikai daļa no visām prasībām, kas ir obligātas katrā tetovēšanas salonā," paudis iniciatīvas autors.

Iniciatīvas aizstāvji uzskata, ka tetovēšanas saloni spēj sniegt drošu pakalpojumu klientiem, jo to telpas un aprīkojums ir iekārtots pēc stingrām higiēnas prasībām, katram klientam ir individuāla pieeja un klientu plūsma ir pilnībā kontrolēta.

Pēc viņa sniegtajiem datiem, tetovētāji ir 1,23% no visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem. Veselības inspekcijas skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu reģistrā ir 34 tetovēšanas saloni un 57 individuālie meistari, savukārt, skaistumkopšanas nozarē ir 1594 saloni un 4591 skaistumkopšanas speciālists.

Viņš norādīja, ka tetovēšanas nozare ir viena no visvairāk regulētajām skaistumkopšanas nozarēm Latvijā, tāpēc, viņaprāt, legāli strādājošu salonu ierobežošana nozīmējot, ka var rasties arvien vairāk "pagrīdes tetovētāju", kuri neatbilst regulējuma normām par higiēnu, par pulcēšanos un citām prasībām.

"Sabiedrība no tā iegūs godīgu, legālu tetovētāju darba nodrošinājumu un līdz ar to arī ievērotas higiēnas prasības tetovēšanas pakalpojumu saņemšanā, kontrolētu klientu plūsmu, sniegto pakalpoju apjomu un kvalitāti, klienti varētu saņemt sev vēlamo pakalpojumu drošā un higiēniski pareizā vidē, kā arī netiktu grauta vesela skaistumkopšanas nozares daļa, kas pašlaik nodarbina 1,23% no visiem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem," atzīmējis Vīksna.