Rīgas dome tiesāsies par Aļeksejenko atbrīvošanu no amata

No arodbiedrības saņemta noraidoša atbilde bez paskaidrojumiem, līdz ar to pašvaldība vērsusies tiesā ar divām prasībām par Aļeksejenko atbrīvošanu. Katra prasība ir par dažādiem Aļeksejenko rīcībā konstatētajiem pārkāpumiem.

Viņš gan piebilda, ka Aļeksejenko atbrīvošana no amata var ilgt pat pusotru gadu.

LETA jau ziņoja, ka Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja šodien atbalstīja Aļeksejenko atbrīvošanu no amata.

Aļeksejenko paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.