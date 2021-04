Klaiņojoši mājdzīvnieki un citi zvēri

Pēdējās desmitgadēs slēgto teritoriju arī sākuši apdzīvot savvaļas dzīvnieki, piemēram, vilki, aļņi un mežacūkas. Klaiņojošie suņi ir daļa no dzīvnieku populācijas atjaunošanas operācijas šajā zonā, kur nedzīvo gandrīz neviens cilvēks.

Tie cilvēki, kuri dodas ekskursijā uz kodolkatastrofas izpostīto Černobiļu, tiek aicināti nemīļot Černobiļas suņus un kucēnus. Kucēni pamestajā teritorijā ir ļoti draudzīgi un vēlas apmeklētāju uzmanību un pieskārienus, taču to kažokā ir radioaktīvas daļiņas, kas nopietni kaitē cilvēka veselībai.

"Ja suņi ir veseli, darbinieki var par tiem parūpēties un nodrošināt suņu labturību. Tas ir svarīgi, jo suņu skaits palielinās, bet to dzīvību apdraud barības un pajumtes trūkums, it īpaši bargās ziemās," stāsta Sandersa.

Černobiļā augošās sēnes var "apēst" radiāciju

Zinātnieki par šādas sēnes eksistenci un citiem līdzīgiem ekstremofiliem organismiem, kas spēj baroties no radiācijas, zina jau kopš 2007. gada. Zinātniskajā žurnālā "Nature" 2007. gadā rakstīts, ka šīs sēnes augot tiecas pretī visradioaktīvākajām vietā, līdzīgi kā parasti augi tiecas pretī Saulei.

Kā šīs sēnes apstrādā radiāciju? Pateicoties tam, ka šīm sēnēm ir neskaitāmi ļoti tumši melanīna pigmenti, kas absorbē radiāciju, tā spēj pārstrādāt to enerģijā. Zinātnieki uzskata, ka šo mehānismu varētu izmantot, lai izgatavotu substances, kas bloķē radiāciju un pārvērš to par enerģiju.

Vai radiācija ir ietekmējusi bērnus?

1986. gadā Černobiļas atomelektrostacijas avārija nekavējoties nogalināja vairākus strādniekus, un nākamajās dienās nedēļās bojāgājušo skaits pieauga. Šodien, 35 gadus pēc katastrofas , zinātnieki un pētnieki turpina novērot Černobiļas katastrofas pārdzīvojušo cilvēku veselību, sākot no tuvējo pilsētu iedzīvotājiem un beidzot ar likvidatoriem, kuri palīdzēja likvidēt Černobiļas AES reaktora atstātās sekas.

Kliedējot ilgstošas bažas par to, kā katastrofa varētu ietekmēt nākamās paaudzes, lielākais šāda veida pētījums, kas jebkad ir veikts, publicēts neilgi pirms Černobiļas 35. gadadienas. Abos pētījumos ir uzsvērts, cik daudz mūsdienu sasniegumi DNS ir uzlabojuši vēža izpēti.

Kā vēsta žurnāls "National Geographic" pirmajā pētījumā netika atrasti pierādījumi tam, ka radiācijas iedarbība uz cilvēkiem radīja ģenētiskas izmaiņas no vecākiem uz bērnu. Turpretī otrajā pētījumā tika dokumentētas ģenētiskās izmaiņas cilvēku audzējos, kuriem vairogdziedzera vēzis attīstījās pēc tam, kad bērni bija pakļauti avārijas radītajai radiācijai.

Laika posmā no 2014. līd 2018. gadam ASV Nacionālā vēža institūta pētnieki pētīja 130 bērnus, kuri tikai ieņemti pēc Černobiļas avārijas un dzimuši no 1987. līdz 2002. gadam. Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem bija atradies 45 kilometru attālumā un cilvēki, kuri palīdzēja likvidēt Černobiļas sekas.