FOTO ⟩ Tallinas iedzīvotāji gāž riņķī nesen atvērtos iepirkšanās centrus

Igaunijas valdība pamazām atvieglo Covid-19 ierobežojumus, un tirdzniecības centri ir atkal atvērti kopš 3. maija, bet veikalu telpas var apmeklēt vien 25% no kopējā apmeklētāju skaita.

Ar foto un video no pārpildītajiem veikaliem dalījušies daudzi Igaunijas iedzīvotāji, taču tirdzniecības centra "Ulemiste" komunikācijas vadītājai Tijai Nommai izdevās pārliecināt "Elu24" redakciju, ka veikalu darbinieki strikti uzrauga situāciju, lai viss atbilstu epidemioloģiskajām prasībām.

Portāls "Apollo.lv" jau vēstīja, ka Latvijā no 7. aprīļa var darboties visi veikali ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir virs 7000 kvadrātmetru. Ar valdības 1. aprīļa lēmumu sākotnēji tika arī noteikts, ka no 7. aprīļa tirdzniecības centros esošajos veikalos, kuri nedrīkstēja strādāt jau iepriekš, no trešdienas nav ļauta arī distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšana. Sēdē 8. aprīlī ministri gan lēma, ka lielajos tirdzniecības centros klātienē varēs strādāt arī datoru un telekomunikāciju specializētie veikali.