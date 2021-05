Virsprokurors: "Būvnieku karteļa lietas" telefonsarunas ilgi "nogulēja" KNAB, bet ar citu pierādījumu vākšanu nesekmējās

Pēc Lejas vārdiem, sarunu analīze liecina, ka ne visos gadījumos sarunu dalībnieki minējuši konkrētus politiķus, līdz ar to izmeklēšanā nebija iespējas tos identificēt. Lietā iegūtās sarunas nav pietiekošas, lai izdarītu secinājumu, ka vienā no epizodēm ziedojumu veikšana bijusi tiešā veidā sasaistīta ar konkrētu priekšrocību garantēšanu no politiķa puses kādam no uzņēmumiem iepirkumos. Tāpat no sarunām nav noprotams par kādiem tieši iepirkumiem iespējamie likumpārkāpumi pieļauti, skaidroja Leja.