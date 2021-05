"Pēc tam stjuarti izteica frāzi: "Ladies and gentlemen..." un es nodomāju, ka tūdaļ jau būsim nolaidušies Viļņā, tāpēc nepievērsu uzmanību tam, ko viņi teica," sacīja Jānis.

Nolaižoties Minskā, skats bijis neparasts - pa skrejceļu braukāja mediķi, ugunsdzēsēji, policisti. Pēc nolaišanās no lidmašīnas cilvēki tika laisti laukā mazās grupiņās, aptuveni pieci līdz seši cilvēki.

Kādā no brīžiem viens no lidmašīnas pasažieriem vēlējās nofotografēt situāciju, taču pie viņa pienākuši cilvēki un likuši, iespējams, attēlus izdzēst.

Visi pasažieri tika sadzīti šaurā koridorā un tajā brīdī garām tika pavests arī žurnālists Romāns Protasevičs. Tajā brīdī arī Jānis saņēma vairākas ziņas no Latvijas.

"Cilvēki man sūtīja ziņas un viena no tām bija par Romānu. Iedomājos paskatīties, kas tas ir par cilvēku un viņš tieši man garām aizveda," par notikušo stāstīja Jānis.

No malas viss izskatījies mierīgi. "Šķita, ka kādam tūristam vienkārši nav sakārtoti dokumenti un viņš divu kungu pavadībā tiek pavadīts garām visai rindai. Tas viss notika tik ātri un neitrāli."

Man tas uzvārds nesaistījās ar to, kuru sauca tajā brīdī, bet, iespējams, ka vienkārši stresa situācijā to nesaklausīju," stāstīja Jānis.

Lidmašīnā Jānis no Romāna sēdējis šķietami tālu. "Tad, kad bija pirmā pārbaude ar suņiem, cilvēkus laida laukā pa priekšējām un aizmugurējām durvīm un pretī katrai izejai bija autobusi. Romāns nebrauca ar mani vienā autobusā, tad noprotams, ka sēdējām viens no otra patālu."

Cilvēki tika aizvesti uz konkrēto zonu un lika viņiem gaidīt. "Un tā ilgu laiku mums nenāca nekāda informācija, bet kaut kādā brīdī es sāku komunicēt ar Latvijas Ārlietu konsulāro dienestu un Latvijas vēstniecību Baltkrievijā. Cik varēja noprast, tad arī viņiem nebija nekādas informācijas par to, kas notiek."

"Tā arī izrādījās, ka bijā divi vien no Latvijas šajā reisā. Viņi skaidroja, ka ne "Ryanair", ne Minskas lidosta nesniedza viņiem informāciju par valstspiederīgo skaitu."

Lidmašīna no Minskas izlidojusi pēc pulksten 21. "Sākotnēji ar konsulāro dienestu sazinājos "Whatsapp", bet ap pulksten 18 pazuda internets, tad pārgājām uz īsziņām."

"Kad nolaidāmies Viļņā, lidmašīnā iekāpa Lietuvas premjerministre, kura uzstājās ar runu. Tāpat, kad izgājām ārā no lidostas, priekšā stāvēja desmitiem mediju pārstāvju ar kamerām, fotoaparātiem, mikrofoniem un tu nesaproti, kāpēc tā ir," atminējās Latvijas valstspiederīgais.

Jānim stress bijis vien par to, kur palikt pa nakti, taču šo problēmu atrisināja Latvijas Ārlietu konsulārais dienests un vēstniecība, kas sarunāja, ka latvieši var pārnakšņot Lietuvā un nākamajā dienā atgriezties dzimtenē.

Kas zināms par notikušo līdz šim?

Tihanovskas padomnieks, žurnālists Franaks Vjačorka vēstīja, ka lidmašīna atradusies ceļā no Atēnām uz Viļņu. Lidojums pārtraukts, lai arestētu 25 gadus veco žurnālistu, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

"No šī brīža neviens, kurš lido pāri Baltkrievijai, nevar būt drošībā!," uzsvēra opozīcijas līdere.

Kā liecina lidojumu novērošanas portāli, lidmašīna, kam bija jāierodas Viļņā jau plkst.13, pacēlusies no Minskas lidostas plkst. 20.45. plkst.21.30 paziņots, ka tā nolaidusies Viļņā.

94 Lietuvas pilsoņi, 11 pasažieri no Grieķijas, deviņi - no Francijas, kā arī cilvēki no Latvijas, Baltkrievijas, Polijas, Rumānijas, Vācijas, Krievijas, Gruzijas un citām valstīm. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) savukārt norādījis, ka tajā lidojuši divi Latvijas valstpiederīgie. Sākotnēji tika ziņots, ka lidmašīnā ir bijuši 120 pasažieri.