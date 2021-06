Šķirtā repera Kanjes Vesta sirdi iekarojusi modele no Krievijas

Kāds izdevumam "Page Six" pietuvināts avots atklāj, ka Vests un Šeika tiekoties vien dažas nedēļas, taču abu starpā valdot lielas simpātijas.

Savukārt Vests bija laulībā ar amerikāņu realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" zvaigzni Kimu Kardašjanu kopš 2014. gada. Šā gada sākumā tapa zināms, ka abi šķiras. Pārim ir četras atvases.