Polija vasaras sezonā atvieglos virkni Covid-19 ierobežojumus

No 26.jūnija viesnīcas drīkstēs uzņemt līdz 75% no maksimālā apmeklētāju skaita. Bērni kopējā skaitā netiek iekļauti, paziņojis Polijas premjers Mateušs Moraveckis. Līdz šim viesnīcām bija atļauts uzņemt līdz 50% no maksimālā klientu skaita.