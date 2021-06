Uzzini, kur varēs aplūkot lielajos vakcinācijas centros pieejamās vakcīnas pret Covid-19

Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā kopumā vakcinēti vismaz 89 607 cilvēki, no kuriem pirmo vakcīnas devu saņēmuši 25 386 cilvēki, bet 56 273 - vakcīnas otro devu. Vēl 7948 personas aizvadītajā nedēļā saņēmušas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Aizvadītajā nedēļā Latvijā vakcinācijas temps ir bijis zemāks, nekā tas bija laikā no 31. maija līdz 6. jūnijam. Kā liecina NVD apkopotie jaunākie dati, pirms divām nedēļām septiņās dienās tika sapotēti 113 964 cilvēki. Tikmēr aizvadītās nedēļas laikā savakcinēti 89 607 cilvēki, kas ir par 21% mazāk.

Pašreiz pieejamie dati liecina, ka pagājušā nedēļa bija pirmā vairāk nekā mēneša laikā, kad neizdevās sasniegt mērķi nedēļā sapotēt vismaz 100 000 cilvēku. Līdz šim augstākie vakcinācijas rādītāji fiksēti nedēļā no 24. līdz 30. maijam, kad poti saņēma 115 856 cilvēki. Kopumā līdz šim mērķis vakcinēt vismaz 100 000 cilvēku nedēļā sasniegts četras nedēļas pēc kārtas, pirmo reizi to izdarot laikā no 10. līdz 16.maijam, kad pie vakcīnas tikuši 111 140 cilvēki.