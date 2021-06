Ar Covid-19 sertifikātu nebūs jāievēro pašizolācija un jāveic tests, atgriežoties teju no visām valstīm

Covid-19 sertifikātu saņēmušajiem nebūs jāievēro pašizolācija, atgriežoties Latvijā teju no visām valstīm, atskaitot tās, kurās ir īpaši augsts risks sabiedrības veselībai jeb izsludināts tā saucamais "Emergency brake" regulējums, paredz otrdien valdībā atbalstītie Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Pēc atgriešanās no jebkuras valsts, kurā nav īpaši augsts risks sabiedrības veselībai, personām ar Covid-19 sertifikātiem nebūs jāveic Covid-19 tests, kā arī nebūs jāievēro pašizolācijas prasība. Tāpat tests nebūs nepieciešams arī pirms došanās ceļojumā.

Vienlaikus ar grozījumiem noteikts, ka nebūtiski ceļojumi uz Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kā arī Šveici un Lielbritāniju atļauti arī personām, kurām Covid-19 sertifikātu nav. Šīm personām gan būs jāveic tests pirms ceļojuma, kā arī, atgriežoties no ES un EEZ valstīm, kurās ir augsts saslimstības risks, jāievēro pašizolācija, tomēr tāpat kā sertifikātu īpašniekiem nav jāveic obligāts Covid-19 tests, atgriežoties Latvijā. Par tādām valstīm attiecībā, uz kurām ir jāpiemēro īpaši piesardzības un drošības pasākumi, tiek atzītas valstis, kur 14 dienu saslimstības rādītājs pārsniedz 75 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam, kā arī līdz šā gada 1.septembrim pārējiem nepilngadīgiem ir atļauts ceļot kopā ar pavadošo pilngadīgo personu, piemērojot tādus pašus pašizolācijas atvieglojumus kā pavadošai personai. Šādos gadījumos bērni desmit dienas kopš izbraukšanas no augsta riska valsts var neuzturēties savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, taču nedrīkst veidot ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, apmeklēt publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, piemēram, bērnudārzu, skolu vai nometni, kā arī nedrīkst izmantot sabiedrisko transportu.

Ņemot vērā lidojumu apjoma pieaugumu, Rīgas lidostā vienlaikus varētu ierasties līdz 320 testējamām personām, tādēļ Satiksmes ministrija norāda uz nepieciešamību samazināt drūzmēšanās riskus testa veikšanas vietās, gaidot rezultātus. Līdz ar to pēc testa veikšanas personas pienākums turpmāk būs nekavējoties doties pašizolācijā un sagaidīt testa rezultātu savā dzīvesvietā, ja ieceļojošajai personai ir iespējas nodrošināt efektīvu pašizolāciju, tas ir - nenonākt saskarsmē un neizmantot koplietošanas telpas, piemēram, labierīcības vai virtuve ar personām, kuras nav ceļojušas. Tāpat šīm personām iespējams apmesties brīvi izvēlētā Latvijas tūristu mītnē no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētā tūristu mītņu saraksta, kurai ir izstrādāti nepieciešamie drošības protokoli.

Attiecībā uz pašizolācijas nosacījumiem noteikumu grozījumi neparedz izmaiņas, izņemto to, ka pašizolācija var tikt pārtraukta ātrāk, ja septītajā dienā tiek veikts Covid-19 polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests, un tas ir negatīvs.

Vienlaikus Epidemioloģiskās drošības likums nosaka, ka sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets pēc veselības ministra ieteikuma ir tiesīgs infekcijas slimību izplatības ierobežošanai noteikt ierobežojumus ceļošanai uz valstīm, kas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētajā to valstu sarakstā, kurās konstatēta infekcijas slimību izplatīšanās, tajā skaitā tādu bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās, kuras var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Tādējādi, ja tiks konstatēts kādā valstī tāda Covid-19 jauno daudz infekciozāko celmu izplatība, kuru ievešana Latvijā varētu radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, SPKC rekomendēs veselības ministram un veselības ministrs Ministru kabinetam noteikt īpašus ierobežojumus attiecībā uz ceļotājiem no konkrētām ļoti augsta riska valstīm.

Kā skaidrots Veselības ministrijas Ministru kabineta noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" grozījumos, šobrīd, kad 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir samazinājies zem 200 uz 100 000 iedzīvotāju, ir sasniegta zemāka Covid-19 izplatības pakāpe - augsts risks. Līdz ar to Veselības ministrijas ieskatā ir iespējams pārskatīt pienākumu lietot mutes un deguna aizsegus, nosakot to lietošanu tikai iekštelpās un atceļot prasību maskas lietot ārtelpās, kur ir intensīva pulcēšanās.

Tīmekļa vietne, kurā valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības darbinieks varēs autentificēties un pieprasīt personai vai tās likumiskajam pārstāvim sertifikātu ir "https://www.pakalpojumucentri.lv/" Plānots, ka šī iespēja tiks nodrošināta no 1.jūlija, bet līdz tam minētās personas Covid-19 sertifikātu varēs pieprasīt "https://lab.covid19sertifikats.lv/".

Noteikumu grozījumi paredz, ka papildu mācību pasākumus klātienē var organizēt ne vairāk kā desmit izglītojamiem grupā, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot divu metru distanci, kā arī ievērojot citas epidemioloģiskās drošības prasības. Papildu mācību pasākumus klātienē īsteno, veicot to norisē iesaistīto izglītības iestādē nodarbināto un izglītojamo iknedēļas testēšanu. Izglītojamo testēšanu neveic, ja izglītojamo skaits grupā papildu mācību pasākumu norisē ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu var neveikt pret Covid-19 vakcinētas vai šo slimību pārslimojušas personas.

Lai gan katru gadu papildu mācību pasākumi vienlaikus var tikt īstenoti dažādu klašu izglītojamiem, pašlaik spēkā esošie ierobežojumi to nepieļauj. IZM pamato, ka, ņemot vērā, ka lielā izglītojamo skaita dēļ nebūs iespējams visās izglītības iestādēs papildu mācību pasākumus īstenot arī individuāli, tostarp saistībā ar pedagogu noslodzi un atalgoju, tāpēc ir svarīgi atļaut papildu mācību pasākumus organizēt tādām izglītojamo grupām, kurās izglītojamie ir arī no vairākām klasēm.

Ar noteiktajiem ierobežojumiem, pasažieru skaita samazinājumu un biļešu ieņēmumu kritumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ir radušies ievērojami zaudējumi. Lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem radušos zaudējumus sakarā ar ārkārtējās situācijas Covid-19 infekcijas izplatības rezultātā noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā, kā arī ārkārtējās situācijas seku mazināšanai šogad pirmajā pusgadā no valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirti 11,451 miljons eiro.

Satiksmes ministrija norāda, ka noteikumu grozījumi paredz pakāpeniski, saskaņā ar Veselības ministrijas izstrādāto plānu Covid-19 drošības pasākumu mazināšanai pēc tā dēvētā luksofora principa, noteikt, ka, ievērojot 14 dienu kumulatīvos Covid-19 saslimstības rādītājus uz 100 000 iedzīvotājiem, vidēja riska situācijā (ne vairāk kā 100 jaunu saslimstības gadījumu) sabiedriskā transporta pārvadātājs organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 80% no tā ietilpības.

Auto-pasākumā nav atļauts piedalīties apmeklētājiem, kuri izmanto citus transportlīdzekļus, tostarp velosipēdus, skrejriteņus, mopēdus, motociklus, kravas un pasažieru pārvadāšanai paredzētus transportlīdzekļus, kā arī vieglos transportlīdzekļus ar vaļēju virsbūvi. Pasākumu nedrīkst apmeklēt kājāmgājēji, auto-pasākuma laikā apmeklētājiem aizliegts izkāpt no automobiļiem un uzturēties ārpus tiem, izņemot sanitārtehnisko mezglu izmantošanai, ja pasākuma vietā ir nodrošināta piekļuve tiem.

Pirms auto-pasākuma norises organizatoram tas jāsaskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas pasākuma norises vieta, attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā, papildus iesniedzot norises vietas plānu, kurā norādīta automobiļu iebraukšanas, izbraukšanas un novietošanas shēma, un informāciju par piesardzības pasākumu ievērošanas kontroles pasākumiem un sanitārtehnisko mezglu pieejamību, atbilstoši apmeklētāju skaitam, kā arī to novietojumu un personu plūsmas organizāciju uz tiem.

Valdība šodien nolēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 364 210 eiro, lai Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu vajadzībām iegādātos mobilos telefonus, kas nepieciešami Covid-19 sertifikāta verifikācijai.

Ņemot vērā minēto starptautisko skolu darbības specifiku, proti, ka to mācību gads atšķirībā no Latvijas vispārējās izglītības iestādēm ilgst līdz pat 22.jūnijam, un nākamais mācību gads sākas no 16.augusta, kā arī ņemot vērā, ka valstī kopumā plānoti atvieglojumi vakcinētajām personām, valdība atbalstīja IZM priekšlikumu atļaut starptautiskās izglītības programmas apguvi klātienē.