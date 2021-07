"Tu biji mans mazais brālis. Tu biji fundamentāla mūsu ģimenes daļa. Tu biji jaukākā, apburošākā persona, kādu zinu. Tu skatīsies uz mums no augšas un, iespējams, teiksi: "Draugi, neraizējaties par to", jo to tu teici 90 procentos gadījumu. Tu vienmēr liki visiem smaidīt, tu vienmēr padarīji visu apkārt gaišāku. Tu necieti rītus pirms kafijas iedzeršanas, tāpēc mēs ignorējām tevi pirms tu biji to iedzēris! Tu būtu brīnišķīgs onkulis mūsu dēlam, tāpat kā tu biji brīnišķīgs onkulis mūsu Kobijam un viņš, iespējams, mīlēja tevi vairāk nekā mīlēja mūs.