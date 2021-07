Valsts darba inspekcija neredz būtiskus šķēršļus prasībai par obligātu vakcinācijas ieviešanu

Pedagogu arodbiedrība, kas iepriekš paudusi, ka skolotāju vakcinācijai vajadzētu palikt brīvprātīgai, piektdien, 9. jūlijā, sasaukusi arodbiedrības valdes ārkārtas sēdi, kurā plānots runāt arī par to, cik daudz skolotāju varētu izvēlēties darbu pamest, nevis vakcinēties.

"Tas ir viens no riskiem, ko mēs norādījām arī valdības sēdē. Tas ir jāizvērtē, jo jau šodien trūkst ļoti daudz pedagogu. Arī direktori pie mums ir vērsušies ar šo problēmu, un tāpēc tas bija viens no jautājumiem, ko mēs aicinājām izvērtēt.

Bet savienības līderis Egils Baldzēns saredz vairākus riskus – tiesvedības, protestus un aizbraukšanu no valsts.

"Domāju, ka noteikti vakcinācijas nepieciešamība ir izvērtēta. Izvērtēta no epidemioloģiskā viedokļa un vakcinācija kā priekšnoteikums darba veikšanai un pakalpojumu sniegšanai. Es domāju, ka šobrīd tas klusums ir tāpēc, ka nav vēl tā gala noregulējuma. Visi gaida. Protams, nemiers ir," sacīja Valsts darba inspekcijas direktora vietniece Andra Auziņa.

Tomēr likumā to pamatot varot. Tas ir izdarāms, sacīja arī valsts tiesību eksperts Edgars Pastars.

"Tas ir normāli, ka noteiktās profesijās sabiedrības intereses stāv pāri un tiek prasīts, ka cilvēks ar kaut ko nav slims. Atbrīvošanai no darba ir jābūt tā kā pēdējai izvēlei. Lai nav tā, ka darba devējs padomātu, – šie darbinieki nav vakcinēti, man viņi nepatīk un tāpēc es viņus atlaidīšu," sprieda Pastars.

"Ir noteikts, ka tam konkrētajam darbam priekšnoteikums ir vakcinēšanās fakts. Līdz ar to cilvēks var izvēlēties. Un šajā ziņā mēs jau sen zinām – ir ļoti daudzi ar likumu noteikti nosacījumi, kas uzliek noteiktas veselības prasības dažādās nozarēs strādājošajiem. Bet, protams, ja mēs izmantotu to kā piespiedu mehānismu, tad, protams, mēs varētu apspriest, kā mēs pasargājam šos cilvēkus no lieliem riskiem," viņa sacīja.