Otrdien, 6. jūlijā, Ministru kabinets paziņoja, ka darba devējam būs likumiskas tiesības atbrīvot no amata darbiniekus, kuri līdz 15. septembrim nebūs ieguvuši Covid-19 sertifikātu. Portāls "Apollo.lv" sazinājās ar Ilzi (vārds mainīts), kura strādā izglītības iestādē un nonākusi neapskaužamā situācijā - vakcinēties viņa nevēlas, taču pedagogiem tā ir noteikta kā obligāta prasība.

"Ir neziņa, jo nekas nav..."

"Kāds tas būs - to sapratīsim tikai tad, kad tas būs izstrādāts, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka pedagogus un vēl daudzu nozaru pārstāvjus šis skars," saka izglītības iestādes darbiniece.

Viņa norāda, ka par to, vai tiks atlaisti darbinieki, pagaidām ir pāragri spriest, jo jau tagad trūkst pedagogu. Taču Ilze pauda neziņu - kas notiks, kad visus nepiespiedīs vakcinēties?

Pedagoģe uzskata ka, viņasprāt, pieņemtie grozījumi ir "absurdi", jo vakcinācijai jābūt brīvprātīgai, kā pirms tam to norādīja arī valdība.

"Kāda jēga no vakcinēta pedagoga, ja publika apkārt nebūs potēta? Vakcinācija pasargā tikai no smagas saslimšanas. Tā neizslēdz saslimšanu ar šo vīrusu," pauž pedagoģe.

Ilze norāda, ka pagaidām viņas dzīve mainījusies: "Šobrīd dzīvoju "pa vecam" - eju uz darbu, bet protams, galvā ir domas par to, ko un kā turpmāk darīt. Bet šobrīd jāsagaida galējais valdības lēmums un tad jāizsver, kā rīkoties."

"Esmu pret to, ka mēs par vakcīnām un to blaknēm zinām pārāk maz. Un, ja valdība nesaprot, ka, spiežot un dzenot cilvēkus pēc vakcīnas, viņi var panākt pretējo efektu - tad tas ir skumji."

Viņa saka, ka šobrīd cenšas nedomāt par to, vai tiks atbrīvota no darba pienākumiem, ja tiks noteikta obligāta vakcinācija pedagogiem.

Valsts darba inspekcijas komentārs

Pedagogu arodbiedrība, kas iepriekš paudusi, ka skolotāju vakcinācijai vajadzētu palikt brīvprātīgai, piektdien, 9. jūlijā, sasaukusi arodbiedrības valdes ārkārtas sēdi, kurā plānots runāt arī par to, cik daudz skolotāju varētu izvēlēties darbu pamest, nevis vakcinēties.

"Tas ir viens no riskiem, ko mēs norādījām arī valdības sēdē. Tas ir jāizvērtē, jo jau šodien trūkst ļoti daudz pedagogu. Arī direktori pie mums ir vērsušies ar šo problēmu, un tāpēc tas bija viens no jautājumiem, ko mēs aicinājām izvērtēt.

Bet savienības līderis Egils Baldzēns saredz vairākus riskus – tiesvedības, protestus un aizbraukšanu no valsts.

"Domāju, ka noteikti vakcinācijas nepieciešamība ir izvērtēta. Izvērtēta no epidemioloģiskā viedokļa un vakcinācija kā priekšnoteikums darba veikšanai un pakalpojumu sniegšanai.

Tomēr likumā to pamatot varot. Tas ir izdarāms, sacīja arī valsts tiesību eksperts Edgars Pastars.

Atbrīvošanai no darba ir jābūt tā kā pēdējai izvēlei. Lai nav tā, ka darba devējs padomātu, – šie darbinieki nav vakcinēti, man viņi nepatīk un tāpēc es viņus atlaidīšu," sprieda Pastars.

"Ir noteikts, ka tam konkrētajam darbam priekšnoteikums ir vakcinēšanās fakts. Līdz ar to cilvēks var izvēlēties. Un šajā ziņā mēs jau sen zinām – ir ļoti daudzi ar likumu noteikti nosacījumi, kas uzliek noteiktas veselības prasības dažādās nozarēs strādājošajiem. Bet, protams, ja mēs izmantotu to kā piespiedu mehānismu, tad, protams, mēs varētu apspriest, kā mēs pasargājam šos cilvēkus no lieliem riskiem," viņa sacīja.