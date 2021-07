Par zādzībām Kannu kino festivālā tur aizdomās grupējumus no Austrumeiropas

Kā vēsta britu laikraksts "The Times", pirmie ziņojumi liecina, ka Tērnere-Smita cietusi no Krievijas vai Austrumeiropas zagļu bandu darbības. Saskaņā ar publikāciju, noziedznieki varēja uzpirkt apsargus un iegūt atslēgas. Par to liecina fakts, ka aktrises istabā praktiski nav ielaušanās pazīmju: tas nozīmē, ka durvis varēja atvērt ar parastu magnētisko atslēgu karti.