Tokijas olimpisko spēļu ciematā diviem sportistiem konstatēta inficēšanās ar Covid-19

Dienu pirms tam Covid-19 tika atklāts vienai spēļu rīkošanā iesaistītai personai, kas atradās olimpiskajā ciematā. Olimpisko spēļu rīkotāji neatklāj ar Covid-19 inficētās personas pārstāvēto valsti, taču šie trīs gadījuma ir no vienas valsts un viena un tā paša sports veida pārstāvjiem.

Kopumā Covid-19 konstatēts desmit olimpisko spēļu dalībniekiem no ārvalstīm, no kuriem trīs ir sportisti, divi no tiem dzīvo olimpiskajā ciematā, bet viens - ārpus tā.