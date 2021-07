Jaaaaaaaa! ❤🇱🇻 Lasmanis, Miezis, Krūmiņš, Čavars

Zelta komanda!!!❤❤❤ Superčaļi!

Paldies par cīņu, emocijām un nepadošanos!

Labākie pasaulē! Mūsējie!

The best of the best!



LATVIJA!🇱🇻🇱🇻🇱🇻#3x3 #TokyoOlympics