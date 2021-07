Latvijā sākusies 12 līdz 17 gadus vecu pusaudžu vakcinācija ar "Moderna"

20. jūlijā Zāļu valsts aģentūra informēja, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja ir ieteikusi apstiprināt vakcīnas "Moderna" lietošanu jauniešiem no 12 līdz 17 gadu vecumam. Iepriekš tā bija reģistrēta lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Vakcīnas lietošana pusaudžiem no 12 līdz 17 gadiem ir tāda pati kā personām no 18 gadu vecuma.