Ogres deputāts vēlas stāties bezdarbnieku rindās "niecīgās" algas dēļ

Pēc nostrādāta mēneša Ogres novada pašvaldībā ar iesniegumu vērsies viens no jaunievēlētajiem deputātiem, atsakoties no savas darba samaksas, jo vēlas stāties bezdarbniekos.

Mums valstī šobrīd ir tā sistēma, ka deputāts no sava deputāta atalgojuma īsti nevar izdzīvot, jo tas ir niecīgs," saka Mariss Martinsons, Ogres novada domes deputāts.

"Izdarīju izvēli, uzrakstot iesniegumu par to, ka es šobrīd atsakos no deputāta atalgojuma, kamēr es meklēju darbu, lai saņemtu šo bezdarbnieka pabalstu, par ko es visu mūžu esmu strādājot maksājis nodokļus, sociālo nodokli," pauž Mariss Martinsons.

"Uzsākot strādāt jeb pildīt deputāta mandātu un uzsākot darbu jaunajā Ogres domē kā deputāts, viņam no pirmās dienas tiek noteikta atlīdzība. Atlīdzības un maksāšanas kārtību nosaka gan normatīvie akti, gan arī pašu deputātu atlīdzības kārtība. Viņam nav šis te nenodarbinātības periods, līdz ar to Ogres dome nevarēja lemt par šo iesniegumu atteikties no deputāta atlīdzības," stāsta Dana Bārbale, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.