Pieccīņnieks Švecovs Tokijā finišē 14.vietā

Švecovs bija pēdējais no Latvijas sportistiem, kurš startēja Tokijas olimpisko spēļu sacensībās.

Pirmajā šaušanā Švecovs sašāva piecus no astoņiem mērķiem un atkāpās uz sesto vietu, bet pēc 800 metriem viņš bija devītajā pozīcijā apmēram 15 sekundes aiz pirmā trijnieka. Otrajā ugunslīnijā Latvijas sportists trāpīja piecos no septiņiem mērķiem un saglabāja devīto vietu, bet godalgotās vietas bija jau 20 sekunžu attālumā.

Pēc puses no distances Švecovs bija 11.pozīcijā un nākamajā šaušanā trāpīja visos piecos mērķos, taču atkāpās uz 13.vietu. Trešo apli Latvijas pieccīņieks uzsāka kā 14. un arī nākamajā ugunslīnijā bija nekļūdīgs, bet atkal zaudēja vienu vietu, kas gan līdz finišam tika atgūta.

Jau ziņots, ka paukošanā pamatsacensībās un bonusa raundā Švecovs iekrāja 234 punktus, kas bija septītais labākais rezultāts. Ceturtdien, cīnoties katram ar katru, Švecovs uzvarēja 22 no 35 cīņām, bet sestdien bija pārāks divos no trim dueļiem.

Pirms jāšanas disciplīnas Švecovs bija sestajā vietā ar 545 punktiem, bet pirmais trijnieks bija nieka septiņu punktu attālumā. Konkūrā Švecovs izlozēja zirgu ar vārdu "Up To You", kas maršruta beigu daļā nogāza divus šķēršļus un neiekļāvās laika limitā, par ko tika piešķirti 15 soda punkti. 285 punkti jāšanā deva 16.vietu, bet summā ar 830 punktiem Švecovs pakāpās uz piekto vietu.