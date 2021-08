VIDEO ⟩ "Neredzēju viņu, jo stabiņi bija priekšā!" Maskavas forštatē notriec velosipēdistu, šoferis notikušajā vaino stabiņus

Lazdonas un Katoļu ielas krustojums ir viens no tiem, kurš šā gada laikā izdaiļots ar stabiņiem jeb tā dēvētajiem "staķīšiem". Šeit to ir gandrīz 20 un tie uzstādīti satiksmes drošības uzlabošanas nolūkā.

"Es braucu no tās puses, ieraudzīju zīmi, ka priekšā galvenais ceļš. Paskatījos pa labi, joslā nevienas mašīnas nebija. Piebraucu tuvāk – stabiņi ! Skatos cauri tiem stabiņiem, mašīnas neredz.

Nu, stabiņi melni, velosipēds melns. Es vienkārši viņu neieraudzīju. Orientējos uz mašīnām, bet tie stabi… Nebūtu to stabu, zvēru, nebūtu tā braucis. Es to nevarētu izdarīt.

Es braucu uzmanīgi, paskatījos to ielu, "līnijas tīras", bet, skatoties pa diagonāli, tie stabi aizsedz velosipēdistu. Mašīna ir liela, to būtu pamanījis. Velosipēdistu neieraudzīju. Es nevainoju stabiņus, bet, ja to nebūtu… Cēloņsakarība šeit ir. Es nenoliedzu, ka esmu vainīgs, bija jābūt vēl uzmanīgākam. Labi vēl, ka neuzņēmu ātrumu, bija mazs ātrums. Ja būtu lielāks, varēja būt vēl sliktāk," sacīja Genādijs.