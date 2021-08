Lielākais akcijas sasniegums bija PSRS piekāpšanās Baltijas valstu iedzīvotāju protesta akcijas priekšā un savu pagātnes noziegumu atzīšana. PSRS beidzot atzina Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas faktu un pasludināja to par spēkā neesošu. Tas bija pirmais solis uz visu trīs Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu.

"Baltijas ceļš" pierādīja to, ka ticība demokrātiskajām idejām var vienot Baltijas valstu iedzīvotājus. Brālības sajūta, vienotība un kopīgs mērķis, ko stiprināja šī akcija, kļuva par nozīmīgu spēku, kas vainagojās ar Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu.

Dainis Īvāns gatavs vērsties policijā pret vakcinācijas pretinieku "Baltijas ceļa" kampaņu

Sociālajos medijos publicēts video – aicinājums doties Baltijas ceļā, taču ar pavisam citu vēstījumu. Kategoriski pret šādu rīcību ir viens no Baltijas ceļa iniciatoriem Dainis Īvāns , kurš gatavs vērsties policijā, tāpat arī Anatolijs Gorbunovs un mūzikas "Atmostas Baltija" autors Boriss Rezņiks.

Akciju tiek plānots izmantot pavisam citiem nolūkiem – aicinājums piedalīties Baltijas ceļa pasākumā, piesaucot lozungus par brīvību, ir arī aicinājums iestāties pret obligātu vakcināciju. Kategoriski pret šādu rīcību ir viens no Baltijas ceļa rīkotājiem Dainis Īvāns.

"To es varu saukt par tādu zaimošanu, ņirgāšanos par cilvēkiem, kas pirms 33 gadiem riskēja ar dzīvību. Šis ir viens no mēģinājumiem devalvēt to visu. Es varu izteikt tikai nicinājumu šādiem te ļaudīm, kas spekulē ar tautai, patiesībā arī starptautiski, svētiem jēdzieniem, kas pasaulē nozīmē pavisam kaut ko citu – solidaritāti, nevis sabiedrības šķelšanu un naidošanu."