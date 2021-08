Bendikai PČ vasaras biatlonā 10. vieta iedzīšanā, Slotiņam 19. vieta

Sudraba medaļu 42 sportistu konkurencē nopelnīja Jūlija Džima no Ukrainas, kura sašāva 19 no 20 mērķiem, no uzvarētājas atpaliekot par 0,8 sekundēm. Trešā bija Krievijas Biatlonistu savienības (SBR) pārstāve Tamāra Derbušova, kura ne reizi nekļūdījās šaušanā un no uzvarētājas atpalika 8,4 sekundes.