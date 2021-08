85 gadu vecumā mūžībā devies ietekmīgais regeja izpildītājs un producents Lī "Skrečs" Perijs

Lī "Skrečs" Perijs dzimis 1936. gadā Jamaikā. Viņš bija viena no harismātiskajām personībām regeja mūzikā. Mūziķis savu pirmo albumu ierakstījis 1969. gadā. Jau 1973. gadā, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār savu mūzikas produkciju, Perijs uzbūvēja ierakstu studiju savas mājas sētā, ko nosauca par "The Black Ark". Perijs producējis tādus ievērojamus regeja mūziķus kā Bobs Mārlijs un "The Wailers", "The Heptones", "The Congos" un citus. Daudzi mūziķi Periju uzskata par "dub" mūzikas galveno virzītājspēku un žanra stūrakmeni, stāstīja Pinkule.