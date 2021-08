Valdība atsauc Vakcinācijas loterijas likumprojektu

Atsaucoties uz veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) pausto, Pūce sacīja, ka Veselības ministrija izprot, ka vakcinācijas motivēšanas pasākumi ir un būs nepieciešami, tāpēc tiks virzītas jaunas iniciatīvas un meklēti citi veidi, kā to panākt. Par vakcinācijas loteriju Pūce gan pauda viedokli, ka pie šīs ieceres politiķi "agrāk vai vēlāk atgriezīsies".

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) sacīja, ka sabiedrības izpratne par vakcinācijas nepieciešamību noteikti ir būtisks jautājums, taču JKP "ļoti rūpīgi izvērtēs, kādi vakcinēšanās veicināšanas pasākumi ir lietderīgākie un arī efektīvākie no izmaksu un sabiedrības atbalsta viedokļa". JKP aizvien pieturēšoties pie iepriekš paustā un neatbalstīs vakcinācijas loteriju, taču atbalstīs "jebkuras citas efektīvas vakcinācijas atbalsta formas".

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atzīmēja, ka katram cilvēkam ir atšķirīgs viedoklis par to, kādi pasākumi būtu jāveic, lai veicinātu vakcināciju, taču, viņaprāt,

Vaicāts par vakcinācijas loteriju, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) sacīja, ka viņš ir paudis atbalstu šai iecerei un par to jau iepriekš diskutējis valdības sēdēs. Politiķa ieskatā, vakcinācijas procesā uzsvars tiek likts uz priekšrocībām un liegumiem, kamēr pārāk maz šajā kontekstā ir runāts par valstisko un pilsonisko atbildību.

Neskatoties uz saslimstības ar Covid-19 pieaugumu, valdība pagaidām varētu neieviest stingrākus ierobežojumus

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā ir audzis no 117,7 līdz 122,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Turpmākajiem diviem gadiem Latvijai paredzēti vairāk par 4 miljoniem vakcīnu pret Covid-19 devu

"Veselības ministrijas stratēģija ir iegādāties un pasūtīt vakcīnas no dažādiem ražotājiem ar dažādām tehnoloģijām un iedarbību uz dažādiem vīrusa paveidiem,

Līdzīgus jautājumus Ministru kabinets slēgtajā daļā ir skatījis jau iepriekš, lemjot, piemēram, par ražotāja "Valneva" vakcīnas pret Covid-19 iekļaušanu revakcinācijas portfelī. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) iepriekš preses konferencēs paudis, ka Latvija veido vakcīnu portfeli ne tikai attiecībā uz šim vakcinācijas posmam nepieciešamo, bet arī nākamajam periodam, tādējādi gatavojoties "iespējamai un varbūtējai revakcinācijai, sākot no nākamā gada".

Tāpat valdība iepriekš lēmusi atteikties no papildu 420 000 ražotāja "Johnson & Johnson" vakcīnu devām nākamā gada otrajā ceturksnī, ņemot vērā ražotāja nespēju piegādāt solītos devu apmērus.

Kruīza kuģu pasažieriem ar Covid-19 sertifikātiem nebūs jāaizpilda "covidpass.lv" anketas

Valdība atbalsta "digitālo risinājumu būvvaldes" izveidi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša padomnieks Miks Strazdiņš, digitālā transformācija ir viena no būtiskākajām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritātēm.

Šo noteikumu kopums neformāli tiek dēvēts par "digitālo risinājumu būvvaldi", jo šāds apzīmējums labi ilustrējot to būtību.

Digitālo risinājumu būvvaldes vispārējo tehnisko kritēriju noteikumi nosaka prasības, kas attiecināmas uz visām sistēmām, neatkarīgi no to pielietojuma jomas, bet uzraudzības kārtības noteikumi - tehnisko risinājumu attīstības uzraudzības procesu neatkarīgi no projektu finansēšanas avotiem.