Mūze sacensībās Itālijā izcīna otro vietu

Mūzei konkurenci labi zināmajās sacensībās sastādīja desmit šķēpmetējas, kuru vidū bija pasaules rekorda īpašniece no Čehijas Barbora Špotakova, ASV rekordiste Megija Malone, Lietuvas rekordiste Liveta Jasunaite, sezonas vicelīdere Kristīne Husonga no Vācijas, kā arī Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēja no Austrālijas Kelsija Lī Bārbere.