Incidenta dēļ uz laiku aizliedz Brensona lidojumus kosmosā

Tie aizliegti, kamēr notiek izmeklēšana par pēdējā lidojuma laikā jūlijā notikušo incidentu, kad pacelšanās laikā kosmosa kuģis novirzījās no kursa.

Uzmanību incidentam pievērsusi publikācija žurnālā "The New Yorker", kurā teikts, ka 11.jūlijā pēc pacelšanās no kosmodroma "Spaceport America" Ņūmeksikas štatā gaismas indikators brīdinājis par nepietiekami stāvu kāpumu. Žurnālā sacīts, ka atbilstoši "Virgin Galactic" noteikumiem pacelšanās bija jāpārtrauc un jāatgroežas uz Zemes, tomēr piloti pacelšanos turpinājuši, kursu koriģējot.