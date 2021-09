Raidījums: Latvijā bez straujas vakcinācijas vai ierobežojumiem drīzumā mirs vēl tūkstoš Covid-19 pacientu

jo baigi agresīvi izplatās tā infekcija, mēs vienkārši nepavilksim. Līdz ar to mēs pasludinājām ārkārtējo situāciju," skaidro Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs.

"Mums jāmācās no mūsu pašu kļūdām un šoreiz diez vai jāvelk līdz pašam pēdējam brīdim, kas Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca vai Daugavpils reģionālā slimnīca līdz galam noslogosies, piepildīsies ar pacientiem. Nevajag gaidīt pašu pēdējo brīdi, lai iesaistītu visas pārējās slimnīcas," turpina Semjonovs.

Vairākos zemāka līmeņa stacionāros arī ir iespēja atvērt Covid-19 nodaļas. Visas šīs izmaiņas nozīmē to, ka vieglāki pacienti no Rīgas universitāšu slimnīcām tiks pārvesti uz Cēsīm, Ogri un citiem stacionāriem.

Līdzšinējā Covid-19 pacientu mirstība Latvijā bijusi augstāka nekā lielākajā daļā Eiropas. Speciālisti to skaidro ar nepietiekamu ambulatoro aprūpi un vietu trūkumu slimnīcās. Tās nespēja uzņemt visus un daļa senioru nomira bez palīdzības.

Latvijas hospitāļi vienlaikus var ārstēt līdz 1500 Covid-19 slimniekiem. Tas joprojām nozīmē, ka jāaptur plānveida pacientu aprūpe. Veselības ministrija uzskata, ka robežu mēs sasniegsim oktobra vidū vai beigās. Vašingtonas Universitātes pētījumu centra modelis gan prognozē, ka ap to laiku slimnīcās būs jau ap 2300 cilvēku, un aptuveni 900 no viņiem būs nepieciešama intensīvā aprūpe. Latvijas kapacitāte ir 300. Tā ir atkarīga nevis no pieejamās platības vai aprīkojuma, bet mediķu skaita.