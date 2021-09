Problēmas ar apkures pieslēgšanu var būt aptuveni 200 RNP apsaimniekotajām mājām

Gaisa temperatūras pazemināšanās gadījumā, šobrīd apkuri var pieslēgt 1143 RNP mājām, bet tiek prognozēts, ka jau tuvākās nedēļas laikā apkures pieslēgšanas sarakstu papildinās vēl 1100 mājas, no kopumā vairāk nekā 2500 mājām, kas apkures pakalpojumu saņem no AS "Rīgas siltums".